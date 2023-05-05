Bekir Bozdağ: Batı'nın ayarları bozuldu! Yenebileceklerini düşünüyorlar

Bir televizyon kanalına konuk olarak katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bekir Bozdağ; "Baktılar ki arazide Millet İttifakı istedikleri neticeyi alamayınca, Biden açıktan destek veriyor. Halkın gözünden sayın Cumhurbaşkanımızı düşürmek ve Türk halkının tercihlerine müdahele etmek için bu yayınları yapıyorlar. Onların endişesi sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden kazanma ihtimalinin onları inandıracak derecede yükselmiş olması. Onun için aman diyorlar bir hafta var, biz buradan biraz çakalım ki iş geriye gitsin. Ve Tayyip beyin AK Parti aleyhine sonuçlar doğsun. Onlar bu hesapla yapıyorlar ve bilerek yapıyorlar. Ama bir şey unutuyorlar Türk halkı yabancıların sözlerine bu milletin geleceğini tayin etmez. Diğer ülkelerin gazete ve dergilerin attıkları manşetlere göre kendi milletini ve devletini kime emanet edeceğini karar vermez. Bilmedikleri şey o. Allah'ın izniyle esas manşeti sandıkta halk atacak. Başkan yine Erdoğan diyecektir. The Economist inşallah bu seçime dönük müdahale manşetlerini atarken, 14 Mayıs akşamı atacağı manşet ise Erdoğan yine kazandı, bizide ezdi geçti diye manşet atarsa hak teslimi etmiş olur." dedi.