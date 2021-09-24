Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiasına soruşturma

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, "Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yaptılar" sözleri tartışma yarattı. Aile Hekimleri, "Kurumumuzda böyle bir hata asla yapılmaz, bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı da iddianın kaynağı hakkında Soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.