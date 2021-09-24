Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiasına soruşturma

İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Ocağında bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.
Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, "Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yaptılar" sözleri tartışma yarattı. Aile Hekimleri, "Kurumumuzda böyle bir hata asla yapılmaz, bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı da iddianın kaynağı hakkında Soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.