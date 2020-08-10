BDDK'dan normalleşme adımı: Bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Kaynak: AA
BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.
BDDK bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.
BDDK'den yapılan açımlamada, "İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.