07 Nisan 2023 Cuma 17:50:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 17:50:00
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: DSP de Cumhur İttifakı'na dahil oldu, çok kıymetli
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, "DSP, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesidir. DSP'nin de Cumhur İttifakı'nı destekliyor olması çok kıymetlidir." dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "DSP, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesidir. DSP'nin de Cumhur İttifakı'nı destekliyor olması çok kıymetlidir." dedi.
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