"DSP de Cumhur İttifakı'na dahil oldu, çok kıymetli"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: DSP de Cumhur İttifakı'na dahil oldu, çok kıymetli

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "DSP, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesidir. DSP'nin de Cumhur İttifakı'nı destekliyor olması çok kıymetlidir." dedi.



Ayrıntılar geliyor...