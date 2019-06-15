BBP Genel Başkanı Destici: Cumhurbaşkanı ve hükümetin duruşunu destekliyoruz

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama
Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü
Lavanta ile gelen sağlık Lavanta ile gelen sağlık
Evden 7 kamyon çöp çıktı! 2 günde temizlenebildi Evden 7 kamyon çöp çıktı! 2 günde temizlenebildi
Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı
Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu
Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi
Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi
Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü Üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü
Başkan Erdoğan yurda döndü Başkan Erdoğan yurda döndü
Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor
'Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan' sempozyumu başladı 'Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan' sempozyumu başladı
Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması
Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir
75 yaşında üniversite sınavına girdi 75 yaşında üniversite sınavına girdi
Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi
Mamadou Samassa resmen Sivasspor'da Mamadou Samassa resmen Sivasspor'da
Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Haziran 2019 16:26 | Cumartesi

BBP Genel Başkanı Destici: Cumhurbaşkanı ve hükümetin duruşunu destekliyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Bir ülke ile anlaşma yapmışız, bu anlaşmadan vazgeçmeyiz. Türk'ün karakteri de bunu gerektirir. Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu duruşunun da sonuna kadar doğru olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Eskişehir'de bir iş yerinin açılışına katılan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 alımı, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat, Doğu Akdeniz'deki kazanım ve haklar olmak üzere üç şeyden asla vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. 

Bu konularla ilgili Türkiye üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Başta ABD ve İsrail olmak üzere Batı'nın çok şiddetli baskısı var. S-400'lerle ilgili ABD tarafından en son Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderilen bir mektup var. Bu hadsizliği, uluslararası teamüllere de uymayan bu çirkinliği reddettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. İnanıyoruz ki devletimiz, hükümet buna gereken cevabı gerektiği tonda verecektir ve vermelidir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum. Ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun S-400 alımından asla vazgeçmemelidir."

- "ASLA GERİ ADIM ATILMAMALI"

Destici, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de Türkiye'nin bu süreçteki önemli konuları olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gelecek yıllarda S-400 ya da herhangi bir hava savunma sistemine büyük ölçüde ihtiyaç duyabileceğine dikkati çeken Destici, "Bizi karadan dize getiremeyeceklerini bilenler, Türkiye'nin hava savunma sahasının güçlenmemesi adına her türlü girişimi yapmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, hava savunma sistemi alımı konusunda Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasının kesin olduğunu, temmuz ayında da teslimata başlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Bundan asla geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"ABD'nin, 'Ondan vazgeçin, patriotları size verelim' hamlesi gerçekçi bir hamle olarak gözükmemektedir. Çünkü Temsilciler Meclisinin ya da Senatonun garantisini ABD hükümeti verememektedir. Dolayısıyla bize bir garanti verilmediği sürece Türkiye bu alımdan asla vazgeçmemelidir. Türkiye ciddi, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir devlettir. Bir ülke ile anlaşma yapmışız, bu anlaşmadan vazgeçmeyiz. Türk'ün karakteri de bunu gerektirir. Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu duruşunun da sonuna kadar doğru olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz."

- FIRAT'IN DOĞUSUNA YÖNELİK HAREKAT HAZIRLIĞI

BBP Genel Başkanı Destici, Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın da mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde bu konuda yaşanan gelişmelere değinen Destici, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayı içinde Irak'ın kuzey tarafından saldırılar gerçekleşti ve onlarca şehit verdik. Bunun üzerine daha önce hazırlıkları tamamlanmış olan Pençe Harekatı başlatıldı ve çok başarılı bir şekilde sürdürülüyor. İnanıyorum ki Irak ve İran'la da merkezi hükümetlerle de anlaşmalı olarak bu harekat sürdürülüyor. Oradaki bütün terör unsurları etkisiz hale getirilinceye kadar bu harekat devam etmeli. Terör örgütü orada var oldukça bizim askeri unsurlarımız orada kalıcı hale gelmelidir. Bununla da sınırlı kalmamalıyız, mutlaka ama mutlaka Fırat'ın doğusu dediğimiz Suriye'nin kuzeyindeki harekatı da bir an önce başlatmalıyız. Harekatın tüm hazırlıklarının bittiğini biliyoruz. Sadece bir talimat bekleniyor. Zamanlanması ayarlanıp uygun bir zamanda bu harekat da başlayacak. Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD/YPG ne varsa inşallah hepsi de temizlenecektir."

AA

Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yaptı
Ornella Muti'ye Putin cezası!
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte Pençe'de son durum
'Montaj' olduğunu iddia etmişleri! Yeni görüntüler ortaya çıktı
60 yıllık eşini hayata böyle döndürmeye çalıştı... İşte Türkiye'yi ağlatan o görüntü
Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı
Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...
Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı
Son Dakika... Türkiye'den AB'nin Med7 zirve bildirisine sert tepki
Putin'den Şi Cinping'e doğum günü hediyesi: Rus dondurması
Ve Muğdat Çelik imzayı atıyor! Sürpriz anlaşma
Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü
Ben Bilirim diyenlerin programı 360 ekranlarında
Bahçeli'den ABD'nin skandal 'F-35' mektubuyla ilgili flaş açıklama!
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da 'Kudüs' mesajı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ