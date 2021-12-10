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10 Aralık 2021 Cuma 09:27:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 09:28:00

Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da 11 Şubat 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma"nın yürürlük tarihi, 23 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşma, protokol ve sözleşmelerin yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"- Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekreteryası Arasında Teati Edilen Notlar: 11 Eylül 2021

- Ankara'da 15 Ağustos 2019 'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma ve Notlar: 11 Ağustos 2021

- 23 Ocak 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2'yi Değiştiren 1/200 Sayılı Karar: 3 Mayıs 202

- 18 Eylül 2013 tarihinde imzalanan Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokol: 1 Temmuz 2018

- 18 Eylül 2013 tarihinde imzalanan Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin önlenmesi Hakkında Sözleşme: 1 Temmuz 2018"

Etiketler : milletlerarası anlaşma resmi gazete gündem
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