Bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında bazı kademelerde yeni isimler görevlendirilirken bazı kurumlarda vekaleten görev yapan kişilerin asaleten atamaları gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin, Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Afire Sever, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Fuat Kasımcan, Personel Genel Müdürlüğüne Asım Dinç, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yaşar Güçlü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Tekin Arpacık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Yusuf Erkan Özçelik, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Alpaslan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta, Orman Genel Müdürlüğüne Bekir Karacabey, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yusuf Ziya Alim, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Kayhan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Güldal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Gezginç, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhiddin Şahin, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına Lütfi Akca atandı.

Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yasin Aydoğan, İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Adem Başar, Gümrükler Genel Müdürlüğüne Mustafa Gümüş, İthalat Genel Müdürlüğüne Mehmet Azgın, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Hüsnü Dilemre, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Emel Emirlioğlu, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Tarık Sönmez, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne Recep Koşal, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne Avni Dilber, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne Taha Enes Şener, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Raif Can, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Hakkı Karabörklü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Aydoğdu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Atila Berber, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hacı Hasan Murat Özsoy, Strateji Geliştirme Başkanlığına Muzaffer Saraç getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yapılan atamalarla, Strateji Geliştirme Başkanı Mücahit Arman, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bankaoğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen oldu.

Öte yandan, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz görevden alındı.