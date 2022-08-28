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28 Ağustos 2022 Pazar 21:04:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 21:04:00

Bayrampaşa'da ambulansa yol vermemişti... Hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak: AA

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Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen minibüsün sürücüsüne idari ceza parası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla 26 Ağustos'ta kaydedildi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen ve kendisine yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.

Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.

Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydederek, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

"SAĞDUYULU OLALIM, YOL VERELİM"

Vali Yerlikaya da Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bayrampaşa ambulans sürücü
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