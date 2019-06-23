Bayrampaşa 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Bayrampaşa 23 Haziran 2019 seçim sonuçları merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları heyecanlı bir şekilde araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla beraber açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Bayrampaşa 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle...

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Bayrampaşa 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BAYRAMPAŞA23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Bayrampaşa 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Bayrampaşa oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Bayrampaşa belediye başkanı Atila Aydıner oldu.

Bayrampaşa belediye başkanının Atila Aydıner olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:

Saadet Partisi: İsmail Acar

Bağımsız Türkiye Partisi: Mithat Kandemir

Vatan Partisi: Teoman Alili

Büyük Birlik Partisi: Mehmet Ceylan

Cumhuriyet Halk Partisi: Remzi Albayrak

Adalet ve Kalkınma Partisi: Atila Aydıner

Halkların Demokratik Partisi: Mehmet Can Bölek

Demokratik Sol Parti: Ersin Bilal

Bağımsız: Mehmet Küçükcömmen

ATİLA AYDINER KİMDİR?

Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olup, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'nde bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına Milli Selamet Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanlar ve Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

30 Mart 2014'te yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aydıner, İngilizce bilmektedir.