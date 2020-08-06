Kurban Bayramı sürecinde tedbirlerin gevşediğini gösteren görüntüler endişeye sebep oldu. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bayramda tedbirlerin hiçe sayıldığına dikkat çekerek sağlık kapasitesinin zorlanmaması gerektiğini belirtti. Kayıpmaz “Bu belki pandemiyi hiçe saymak, belki bunalmışlık, belki de inkârdı. Bilim Kurulumuz tavsiyelerde bulunurken insan ve toplum sağlığını ön planda tutuyor. Bayramdan önceki tavsiyelerimizde de maksadımız buydu. Toplumumuzda sosyokültürel ya da sosyoekonomik düzeye bakılmaksızın, bir tarafta tedbirlere harfiyen uyanlar var. Diğer tarafta ise tedbirleri umursamayanlar. Aslında tedbirleri umursamayanlar, tedbirlere uyum gösterenleri de tehlikeye atıyor” dedi.

BARİ BUNDAN SONRA UYUN

Türkiye'nin haberine göre, Doç. Dr. Kayıpmaz, bu süreçteki gevşemelerin yeni vaka sayılarına yansımasının 7-10 gün içerisinde görüleceğini belirterek “Tatil yörelerinden yaşadıkları şehirlere dönenlerin, hiç olmazsa bundan sonra tedbirlere uyum göstermeleri gerekiyor. Henüz birinci dalgayı tamamlamış değiliz. Yeni vaka sayılarımızda uzun süredir 900’lü sayıların altına düşemedik. Bayramdaki tedbirsiz görüntüler de bu sayıları arttıracaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

RAKAMLAR NETLEŞTİRECEK

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği okulların açılış tarihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kayıpmaz, ağustos ayının ortasından sonraki yeni vaka sayılarının, eğitime ne şekilde başlanacağına dair alınacak kararları etkileyeceğini söyledi.

KAPASİTE SINIRSIZ DEĞİLDİR

Virüsün gücünü kişiler arası temastan aldığını belirten Kayıpmaz “Tedbir ne kadar azalır, temas bayramda olduğu gibi ne kadar artarsa, vaka sayılarının düşmesi de o kadar zor olur. Unutulmamalıdır ki, dünyada hiçbir ülkenin sağlık kapa-sitesi sınırsız değildir. Bu ka-pasitenin zorlanmaması için de şu anda elimizdeki en kuvvetli silah tedbirdir” ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU DUYURDU:

En yoğun denetim bugün

Son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler daha da sıklaştırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yarın (bugün), tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta.

“ASTRONOT GİBİ GEZİYORUZ”

Koronavirüs filyasyon dedektifleri işbaşında

∂ Antalya'da koronavirüs ile temaslı olabilecek kişilere ulaşan filyasyon ekibi, sıcak hava ve yüksek neme rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek salgının yayılmaması için çaba gösteriyor. Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür “Filyasyon iyi yapılırsa salgının oluşturacağı olumsuz etkiler daha en başından azaltılmış olur. Hastalanacak kişi sayısı azalır” dedi. Filyasyon ekibinden doktor Feride Çekirge “Koruyucu ekipmanlarla astronot gibi geziyoruz. Zaman zaman derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz” diye konuştu