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13 Temmuz 2023 Perşembe 11:01:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:01:00

Bayramda trafik bilançosu: 110 kişi öldü, 12 bin 393 kişi yaralandı

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı.

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