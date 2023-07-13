Bayramda trafik bilançosu: 110 kişi öldü, 12 bin 393 kişi yaralandı

Bayramda trafik bilançosu: 110 kişi öldü, 12 bin 393 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı.