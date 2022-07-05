Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul da dahil olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış Kurban Bayramı'nda etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklık mevsim normallerine dönerken Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, cumartesi ve pazar günü ise Ege ve Akdeniz`in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak.

Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.