Bayram tatilinin ilk 8 gününde acı bilanço! 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybetti

Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü olması nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandığı belirtilen açıklamada "Bayram tatilinin 8'inci günü 13 Nisan 2024 Cumartesi gününde; 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) toplam; 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti" denildi.