Bayraktar'dan karalama çabasına cevap: "Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"

2022 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 TL gelir vergisi tahakkuk etti.

SİHA'ların ihracat başarısı, Bayraktar'a vergi şampiyonluğu getirdi.

Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu. Bayraktar, şirketinden elde ettiği gelir karşılığında 2021 yılı için 153 milyon 345 bin 596 lira, 2022 yılı için ise 564 milyon 124 bin 318 lira vergi ödedi.

Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni olmasını hazmedemeyen muhalefet, yine takoz siyasetini devreye soktu. Başta CHP olmak üzere muhalif partiler, algı operasyonlarıyla Baykar'ı hedef almaya kalktı.

BAYRAKTAR'DAN ANLAMLI CEVAP

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" şiirindeki, "Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi 'İlerle!'" mısrasını paylaşarak iftiracılara ders gibi cevap verdi.

"Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"



Bazı kesimlerin kirli siyasi ajandalarla sistematik ve kurumsal bir biçimde görev edindiği tüm saldırılara, iftiralara, karalamalara ve yıpratma çabalarına rağmen;



Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan milli... https://t.co/QAGarcmcig pic.twitter.com/lVJ09V5TZq — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 4, 2024

"Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"... Bazı kesimlerin kirli siyasi ajandalarla sistematik ve kurumsal bir biçimde görev edindiği tüm saldırılara, iftiralara, karalamalara ve yıpratma çabalarına rağmen; Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan milli savunma sanayimizin tüm kurumlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Kızılelma'ya varıncaya kadar..."