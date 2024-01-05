Bayraktar'dan karalama çabasına cevap: "Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen savunma sanayii ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesinin ardından iki yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Muhalefetin savunma sanayii hazımsızlığına ve karalama kampanyalarına sert tepki gösteren Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan milli savunma sanayimizin tüm kurumlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı. Bayraktar, paylaşımına Osmanlı'nın tarihi zaferiyle sonuçlanan 1371'deki 'Çirmen Savaşı'nı konu alan 'Akıncılar' şiirindeki 'Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi 'İlerle!' mısrasına yer verdi.
2022 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 TL gelir vergisi tahakkuk etti.
SİHA'ların ihracat başarısı, Bayraktar'a vergi şampiyonluğu getirdi.
Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu. Bayraktar, şirketinden elde ettiği gelir karşılığında 2021 yılı için 153 milyon 345 bin 596 lira, 2022 yılı için ise 564 milyon 124 bin 318 lira vergi ödedi.
Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni olmasını hazmedemeyen muhalefet, yine takoz siyasetini devreye soktu. Başta CHP olmak üzere muhalif partiler, algı operasyonlarıyla Baykar'ı hedef almaya kalktı.
BAYRAKTAR'DAN ANLAMLI CEVAP
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" şiirindeki, "Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi 'İlerle!'" mısrasını paylaşarak iftiracılara ders gibi cevap verdi.Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"... Bazı kesimlerin kirli siyasi ajandalarla sistematik ve kurumsal bir biçimde görev edindiği tüm saldırılara, iftiralara, karalamalara ve yıpratma çabalarına rağmen; Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan milli savunma sanayimizin tüm kurumlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Kızılelma'ya varıncaya kadar..."
"Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi İlerle!"— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 4, 2024
Bazı kesimlerin kirli siyasi ajandalarla sistematik ve kurumsal bir biçimde görev edindiği tüm saldırılara, iftiralara, karalamalara ve yıpratma çabalarına rağmen;
Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan milli... https://t.co/QAGarcmcig pic.twitter.com/lVJ09V5TZq
- Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
- Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
- Blinken İstanbul'da
- Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü: Terörle mücadelede Somali'nin yanındayız
- Ayhan Bora Kaplan davasında gelişme: 61 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Borsa günü yükselişle tamamladı