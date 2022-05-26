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Bayraktar: TEKNOFEST farklı ülkelerde de devam edecek
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26 Mayıs 2022 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 23:35:00

Bayraktar: TEKNOFEST Azerbaycan'dan başka ülkelerde de devam edecek

Kaynak: TRT Haber

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TEKNOFEST Azerbaycan bugün başladı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar TRT Haber'in sorularını yanıtladı. TEKNOFEST'in Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini pekiştirdiğine değinen Bayraktar, etkinliğin farklı ülkelerde de devam edeceğini söyledi.

Azerbaycan'ı TEKNOFEST heyecanı sardı. "TEKNOFEST Azerbaycan" bugün başladı.

4 gün sürecek festivale 6 bine yakın yarışmacı başvurdu. 50 bin kişinin katılması bekleniyor.

"TEKNOFEST TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR"

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TRT Haber Muhabiri Fatih Avanos'un sorularını yanıtladı. TEKNOFEST'e olan ilgiyi değerlendirdi.

"Başka bir ülkede ilk defa düzenlendiğinden acaba benimsenecek mi yoksa benimsenmeyecek mi diye bir kaygımız vardı. Türkiye'de çok büyük bir coşkuyla ilk yıl TEKNOFEST başlamıştı burada da benzer bir durum oldu. Çok büyük bir coşkuyla başladı. Çocuklarımız gençlerimiz okullarından ziyarete gelmişler. Ben büyük bir şuur olduğunu da görüyorum. Türkiye Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmek açısından da bu etkinlik çok güzel bir şekilde devam ediyor.

Özellikle savunma sanayinde Türkiye bütün dünyanın da takdir edeceği bir şekilde çığır açtı. Kendi sınıfında en iyisi diyebileceğimiz insansız hava araçlarını yaptı. Bütün bu başarının toplumla paylaşılması öğrenilmiş çaresizliğin yıkılması açısından çok önemli."

Bayraktar yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar tarafından verileceğini söyledi.

"BENDE BU UÇUŞLA BİR HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

AKINCI SİHA ile Azerbaycan semalarında bir uçuş gerçekleştiren Bayraktar, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Benim için savaş uçağı ile uçmak bir savaş uçağı pilotu olmak çocukluğumdan kalma bir hayaldi. Türkiye'nin insansız hava araçları da o sevgi ve tutkuyla yol aldı diyebilirim. Bende bu uçuşla bir hayalimi gerçekleştirdim. Tarif edilmez bir heyecandı, bir kısmında ben kumanda ettim. İnanılmaz bir deneyimdi."

"BU ETKİNLİKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TEKNOFEST'in başka ülkelerde de devam edeceği müjdesi verildi.

"TEKNOFEST bittiği gün yeniden başlıyor. İnşallah bundan sonra Azerbaycan'da da devam edecek başka ülkelerden de talepler var. Hem Türki Cumhuriyetlerden hem dost ve kardeş ülkelerden teklifler var. Biz Allah güç kuvvet verdikçe imkanımız oldukça bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimizin bağımsızlığı ve müreffeh olması için çok kritik bir etkinlik. Medeniyetimizin sesini gür çıkabilmesi için de bu teknolojiler çok kritik. Bunun içinde biz bu etkinlikleri Allah ömür verdiğince ve imkan verdiğince yapmaya devam edeceğiz."

"SİZLER SAYESİNDE TEKNOFEST COŞKUSU TOPLUMLA BULUŞUYOR"

Selçuk Bayraktar;

"Sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler sayesinde TEKNOFEST coşkusu, misyonu, maksadı ve neden yapıldığı toplumla buluşuyor. Sizlerde ilk yılından beri bize yol arkadaşlığı yapıyorsunuz bu anlamda sizlere gösterdiğiniz bu fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Etiketler : Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycan
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