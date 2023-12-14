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BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı
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14 Aralık 2023 Perşembe 00:38:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 00:38:00

BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün on ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün on ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

12 saat.

Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi.

Etiketler : İHA testi Bayraktar TB3 uçuş testi milli İHA testi
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