BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı

BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün on ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

12 saat.

Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi.