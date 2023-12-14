BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün on ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün on ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
12 saat.
Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi.
#BayraktarTB3 12. Test Uçuşu | 12th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 13, 2023
⏱️ 12 saat/hours
✅ Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi | Medium-Altitude Qualification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������pic.twitter.com/pSTxc4pAD2
- BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı
- Mevduatta devlet güvencesi 650 bin TL olacak
- Zorunlu trafik sigortasında azami artış oranı belli oldu
- İyi Parti'de yaprak dökümü... Bazı meclis üyeleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
- Marmara 3.7 ile sallandı