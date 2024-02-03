03 Şubat 2024 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 16:15:00
Bayraktar TB3'ten yeni rekor!
Bayraktar TB3, TEI-PD170 motoru ile rekorlara uçuyor.
TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "TEI-PD170 motorumuzun güç verdiği Bayraktar TB3, 30.000 feet irtifaya ulaşarak rekor kırdı" denildi.
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