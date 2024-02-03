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03 Şubat 2024 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 16:15:00

Bayraktar TB3'ten yeni rekor!

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Bayraktar TB3, TEI-PD170 motoru ile rekorlara uçuyor.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "TEI-PD170 motorumuzun güç verdiği Bayraktar TB3, 30.000 feet irtifaya ulaşarak rekor kırdı" denildi.

Etiketler : Bayraktar TB3 TEI-PD170 motoru Rekor uçuşlar
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