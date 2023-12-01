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01 Aralık 2023 Cuma 19:58:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 19:58:00

BAYRAKTAR TB3 adım adım yükseliyor: Onuncu test başarıyla tamamlandı

Kaynak: AA

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün onuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün onuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BayraktarTB3 10. Test Uçuşu

Orta İrtifa Testi-4

Etiketler : BAYRAKTAR BAYRAKTAR TB3 İHA
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