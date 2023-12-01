BAYRAKTAR TB3 adım adım yükseliyor: Onuncu test başarıyla tamamlandı
Kaynak: AA
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün onuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3'ün onuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BayraktarTB3 10. Test Uçuşu
Orta İrtifa Testi-4
#BayraktarTB3 10. Test Uçuşu | 10th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 1, 2023
✅ Orta İrtifa Testi-4 | Medium-Altitude Test-4
✈️ Toplam Uçuş Saati: 49 saat 27 dakika | Total Flight Hours: 49 hours and 27 minutes#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/9Hovk4LN2r
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