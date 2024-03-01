Bayraktar TB3 20. testi başarıyla tamamladı!
BAYKAR yerli ve milli imkanlar ile üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün yirminci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
BAYKAR yerli ve milli imkanlar ile üretilen SİHA Bayraktar TB3'ün yirminci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
#BayraktarTB3 20. Test Uçuşu | 20th Flight Test
Orta İrtifa Testi | Medium-Altitude Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 ✈️⚓️��— BAYKAR (@BaykarTech) March 1, 2024
✅ 20. Uçuş | Orta İrtifa Testi
✈️ 10 saat
☁️ Toplam Uçuş: 161 saat
✅ 20th Flight | Medium-Altitude Test
✈️ 10 Hours
☁️ Flight Duration: 161 Hours#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/rZfIIBxHyb
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