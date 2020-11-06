Milli gururumuza yeni sistem! Tabii ki yine tam isabet

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06 Kasım 2020 Cuma 15:10:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 15:10:00

Bayraktar TB2 SİHA'ya yeni sistem: Milli kamera CATS ile ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi

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Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasının ardından Kanada, Türkiye'ye "İHA ekipmanı" satışını askıya aldığını açıklamıştı. Bu konuda uzun süredir çalışmaları bulunan ASELSAN, geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışı Bayraktar TB2 SİHA'ları tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasının ardından Kanada, Türkiye'ye "İHA ekipmanı" satışını askıya aldığını açıklamıştı. Bu konuda uzun süredir çalışmaları bulunan ASELSAN, geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışı Bayraktar TB2 SİHA'ları tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi’nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: YİNE TAM İSABET

#MilliTeknolojiHamlesi hashtagini kullanarak sosyal medyadan açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yine tam isabet.. Milli S/İHA: Bayraktar TB2, Milli Kamera: ASELSAN CATS, Milli Akıllı Mühimmat: ROKETSAN MAM-L" ifadelerini kullandı.

LAZER HEDEFLEME İLE UZAK MESAFEDEN VURDU

Bayraktar TB2’den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi’ndeki Hedef Adası’na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu.

Test uçuşları kapsamında CATS’in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS’in kullanıcı ara yüzünde “Milli Teknoloji Hamlesi” mesajı da yer alıyor.

- ASELSAN, BAYKAR VE ROKETSAN’IN GÜÇ BİRLİĞİ

Geçen hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katılmıştı.

Türk savunma sanayiinin önemli firmaları Aselsan, Baykar ve Roketsan’ın güç birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

KANADA AMBARGOSUYLA YERLİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada'nın ambargo kararının ardından yaptığı açıklamada "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadelerini kullanarak müjdeyi vermişti.

Etiketler : siha selçuk bayraktar bayraktar aselsan roketsan
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