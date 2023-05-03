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Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 00:41:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 00:41:00

Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede

Kaynak: TRT Haber

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar,TEKNOFEST'e veda eden Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'ya dönüş yolculuğunu paylaştı. Paylaşımda, KIZILELMA ile TCG Anadolu'nun aynı karede yer aldığı görüntüler de yer aldı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST'e veda eden Bayraktar KIZILELMA'nın ve Mavi Vatan yolundaki TCG Anadolu'nun aynı karede görüntülendiği bir video paylaştı.

Görüntülerle ilgili Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İşte o uçuş... KIZILELMA. TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında, TCG ANADOLU Mavi Vatan yolunda.

Cepheden yediğin bu rüzgar, omuzluktan seni döven bu dalgalar, bu seyrüsefer, bu uçuşlar...

Asırlardır bağımsız yaşadın, Gök Vatan'ında hür, Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye.

Etiketler : KIZILELMA Selçuk Bayraktar TCG Anadolu
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