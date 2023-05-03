Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST'e veda eden Bayraktar KIZILELMA'nın ve Mavi Vatan yolundaki TCG Anadolu'nun aynı karede görüntülendiği bir video paylaştı.

Görüntülerle ilgili Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İşte o uçuş... KIZILELMA. TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında, TCG ANADOLU Mavi Vatan yolunda.

Cepheden yediğin bu rüzgar, omuzluktan seni döven bu dalgalar, bu seyrüsefer, bu uçuşlar...

Asırlardır bağımsız yaşadın, Gök Vatan'ında hür, Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye.