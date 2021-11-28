Selçuk Bayraktar o anı anlattı

Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Selçuk Bayraktar Kesekçi ile yaptığı son görüşmeyi anlattı.

Cenaze namazına katılan Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:

Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına, yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı.

Kendisiyle benim AKINCI'da çok mesaim oldu. Adeta bir akıncıydı. Cenge giderken de öyleydi, dünyanın farklı yerlerine gittiği fakir ülkelerde çocukları koluna taktığı zaman da öyleydi. Kaybımız çok büyük, ülkemiz adına çok büyük.

Biz inanıyoruz ki o kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Rabbim onu peygamber efendimizle komşu eylesin. Biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ettik, inşallah kendisi de hakkını bize helal etmiştir.