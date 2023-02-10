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10 Şubat 2023 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 21:00:00

Baykar'ın deprem yardımları 655 milyon liraya ulaştı

Kaynak: İHA

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Baykar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren toplamda 655 milyon liralık yardım gerçekleştirdi. BAYKAR tarafından ilk günden itibaren organize edilerek deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan 45 yardım tırı gönderildi. Aynı zamanda, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a iki günde toplamda tb550 milyon lira nakdi bağış yapıldı.

Baykar, deprem bölgesinde ilk günden itibaren toplam 655 milyon 771 bin 721 TL'lik yardım gerçekleştirildi.

Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından yarımlar gitmeye devam ediyor.

Baykar tarafından ilk günden itibaren organize edilerek deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan 45 yardım tırı gönderildi. Aynı zamanda, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a iki günde toplamda 550 milyon lira nakdi bağış yapıldı. Depremin 4. günü itibariyle Baykar olarak afet bölgesine toplamda 655.7 milyon liralık bağış ve yardım gerçekleştirildi. Yapılan yardımları Baykar resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

1'inci gün 7 bin 40 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve, 226 bin 835 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet, 13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 75 adet çeşitli ebatlarda battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu ve 372 adet farklı güçlerde jeneratör gönderildi.

2'inci gün ise, 700 bin adet konserve, bin adet jeneratör, 118 bin 666 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet. 3'üncü gün, 250 milyon TL AFAD'a nakdi yardım yapıldı. 4'üncü günde de AFAD'A 300 milyon TL nakdi yardım yapıldı.

Deprem bölgesine, 1'inci gün 51 milyon 398 bin 706 TL, ikinci gün 54 milyon 373 bin 15 TL, 3'üncü gün 250 milyon TL, dördüncü gün de 300 milyon olmak üzere toplam 655 milyon 771 bin 721 TL'lik yardım gerçekleştirildi.

Etiketler : Baykar deprem yardım

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