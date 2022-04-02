VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"KIZILELMA ses hızında uçacak"
Karadeniz ve Marmara'da fırtına alarmı
Teröre geçit yok! Operasyon başlatıldı
ABD'den Ukrayna'ya askeri destek
Bakan Akar: Destek verebiliriz
Kadına yönelik şiddet engellenecek
"İnşallah camilerimiz dolup taşacak"
Akkuyu NGS'de adım adım sona yaklaşılıyor
"Türkiye'nin çabaları fark ediliyor"
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Temiz enerji üretiminde rekor kırıldı
Baharda karla zorlu mücadele
Afrika kaynaklı toz taşınımı yurdu terkedecek
Elektrikli araçlar için yeni gelişme
Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz
Bakan soylu sahurunu polis ve bekçilerle yaptı
ABD Başkanı Biden'dan Kur'an-ı Kerim'li paylaşım
TBMM Başkanı Şentop'dan 'ramazan' mesajı
Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk teravih
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
Türkiye'den BMGK'nin kararına destek
Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman ramazana savaşın gölgesinde girdi
Hollanda Başbakanı: Fakirleşeceğiz
'Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor'
02 Nisan 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 16:00:00

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

ABONE OL

İnsansız hava araçlarında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bu hafta yeni bir gelişme oldu. İlk prototip modele kanat takıldı. Selçuk Bayraktar, üretim hattındaki KIZILELMA'yı anlattı.

"MALİYETLER BÜYÜK, VAZGEÇEMİYORLAR"

"Dünya artık bu tarz platformlara gidiyor. Platformların gecikmesinin temel nedenlerinden biri beşinci nesil uçaklara çok büyük yatırımların yapılmış olması. Böyle olmasaydı 10 sene önce dünya, insansız hava uçaklarına geçmiş olurdu. Bugüne kadar oluşmuş maliyet o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar.

"UÇAK ÇOK DAHA KESKİN MANEVRALAR YAPABİLİYOR"

KIZILELMA'nın en büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar böyle değil. Robot uçak olduğundan çok daha rahat kaybedebiliyorsunuz.

Bunun yanından insanı çıkarttığınızdan dolayı insanın dayanabileceği fizyolojik limitleri artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uçak çok daha keskin manevralar yapabiliyor.

"BU HAYALE ÇOK YAKLAŞTIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"

Bayraktar KIZILELMA Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. KIZILELMA bizim için mini İHA'yı yaptığımızdan beri gelen bir hayaldi. 2000'li yılların başından beri verdiğimiz bu mücadelede adım adım ilerledik. KIZILELMA dediğimiz bu hayale çok yaklaştığımızı görüyoruz.

ÇARPICI HIZ DETAYI

Hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağını belirten Bayraktar, "Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda KIZILELMA'da da kullanacağız. Bu yaklaşık 18 yıllık bir teknolojik birikim. Akıncı'yla birlikte KIZILELMA'yı yapabilir hale geldik. KIZILELMA'nın ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformalar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz.

Etiketler : selçuk bayraktar milli yerli uçak
30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu

30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu
Şahmeran eğlencesi

Şahmeran eğlencesi
Aileye girdi

Aileye girdi
Kral Şakir Ankara'da

Kral Şakir Ankara'da
Dominik'te Edis fırtınası

Dominik'te Edis fırtınası
3 yıl sonra sete dönüş

3 yıl sonra sete dönüş
Eşlerin film heyecanı

Eşlerin film heyecanı
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Global Meryem

Global Meryem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER