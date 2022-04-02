"KIZILELMA ses hızında uçacak"

"MALİYETLER BÜYÜK, VAZGEÇEMİYORLAR"

"Dünya artık bu tarz platformlara gidiyor. Platformların gecikmesinin temel nedenlerinden biri beşinci nesil uçaklara çok büyük yatırımların yapılmış olması. Böyle olmasaydı 10 sene önce dünya, insansız hava uçaklarına geçmiş olurdu. Bugüne kadar oluşmuş maliyet o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar.

"UÇAK ÇOK DAHA KESKİN MANEVRALAR YAPABİLİYOR"

KIZILELMA'nın en büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar böyle değil. Robot uçak olduğundan çok daha rahat kaybedebiliyorsunuz.

Bunun yanından insanı çıkarttığınızdan dolayı insanın dayanabileceği fizyolojik limitleri artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uçak çok daha keskin manevralar yapabiliyor.

"BU HAYALE ÇOK YAKLAŞTIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"

Bayraktar KIZILELMA Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. KIZILELMA bizim için mini İHA'yı yaptığımızdan beri gelen bir hayaldi. 2000'li yılların başından beri verdiğimiz bu mücadelede adım adım ilerledik. KIZILELMA dediğimiz bu hayale çok yaklaştığımızı görüyoruz.

ÇARPICI HIZ DETAYI

Hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağını belirten Bayraktar, "Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda KIZILELMA'da da kullanacağız. Bu yaklaşık 18 yıllık bir teknolojik birikim. Akıncı'yla birlikte KIZILELMA'yı yapabilir hale geldik. KIZILELMA'nın ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformalar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz.