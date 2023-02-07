VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batı Balkan ülkeleri Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı
Depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Kanadalı GSM firmaları Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
Baykar'dan deprem bölgesine 105,7 milyon liralık yardım malzemesi desteği
BM'de Kahramanmaraş merkezli depremler ele alındı
4 ülke başbakanından Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
Kanada'dan depremzedeler için 10 milyon dolar yardım
Başkan Erdoğan'dan Yakup Taş'ın ailesine taziye telefonu
Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta anne, baba ve kızı kurtarıldı
NATO Türkiye'ye depremler nedeniyle destek sağlıyor
Mısır'dan Türkiye'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 2 uçak Adana Havalimanı'na indi
Bakan Akar: Mehmetçik milletin yanında
12 yaşındaki Aysima 42 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
Bakan Çavuşoğlu: 36 ülkeden gelen 3319 arama kurtarma personeli sahada
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkaz altından kurtardı
BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek
24 TV ekranında AFAD'a bağış için karekod uygulaması
İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı
Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi
Cumhurbaşkanlığına ait uçak arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi
Antalya'dan 275 sağlık çalışanı uçakla deprem bölgesine gönderildi
Küçük Mina 37 saat sonra kurtarıldı
07 Şubat 2023 Salı 23:04:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 23:04:00

Baykar'dan deprem bölgesine 105,7 milyon liralık yardım malzemesi desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Baykar, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında 2 günde toplam 105,7 milyon liralık yardım malzemesi taşıyan tırları deprem bölgesine gönderdi.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'yi mateme boğan depremin acısını hafifletme çabalarına şirketin desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Baykar olarak 2 günde toplam 105,7 milyon liralık yardım malzemesi taşıyan tırları deprem bölgesine gönderdik. Her zaman milletimizin yanındayız." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından bugün Baykar tarafından, bin jeneratör, 700 bin konserve, 118 bin 666 her yaş grubuna yönelik kıyafet yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter'dan "Depremin 2. gününde de tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini deprem bölgelerine göndermeye devam ediyoruz. Kavlî ve fiilî dualarımızla milletimizin yanındayız." paylaşımında bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise tweetinde "Baykar olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye ve deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesini kullandı.

AKINCI VE BAYRAKTARTB2 ARAMA-KURTARMA İLE LOJİSTİK FAALİYETLERİNE KATKIDA BULUNUYOR

Baykar'ın bir başka tweetinde, depremin hemen ardından havalanan 4 Bayraktar Akıncı ve 4 BayraktarTB2'nin görev uçuşlarına devam ettiği belirtilerek "Milli İHA'larımız, deprem bölgelerinden aldığı görüntü ve verileri kriz masasına aktararak arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor." paylaşımında bulunuldu.

Bu arada, T3 Vakfının Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL'lik bağışımızı AFAD'a ilettik. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin tweetinde Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı olarak tüm imkânları millet için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haluk Bayraktar ise "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yaralarımızı sarmak için karınca misali seferberliğimiz devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun." paylaşımında bulundu.

Etiketler : baykar akıncı türkiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX