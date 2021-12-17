VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Platin İş Kitapları Ödülleri 17 Aralık Cuma, 24 TV'de
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürtlerin ofisini yaktı
Başkan Erdoğan, Touadera ile görüştü
İstanbul'da facia: 2 kardeş hayatını kaybetti
"FETÖ'nün yelpazecisi" yakalandı!
Türkiye gün sayıyor!
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale
Sıcaklıklar daha da düşecek! Önümüzdeki haftaya dikkat
Çorum'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Türk Dışişleri'nden AB'ye tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
İstanbul valiliği duyurdu... Sahte alkol 22 can aldı
Asgari geçim indirimi (AGİ) kalktı mı?
Türkiye Akdeniz'in lideri oldu
Kuzey Kore'de akılalmaz yasak!
Başsavcılık harekete geçti! Otomobil stokçularına soruşturma!
Nefes kesen tatbikat!
Seçimlerin yol haritası belirlenecek
İP'li isim gözaltına alındı! Akşener'e çalıntı bıçak hediye etti
PKK işaretledi ABD katletti
Yer altı dünyasında rekor keşif! Tam 1306 bacaklı
3. Dünya Savaşı nerede başlayacak?
FETÖ soruşturmasında 30 gözaltı kararı
Otodaki fiyat oyunları deşifre oldu!
17 Aralık 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 13:30:00

Başsavcılık harekete geçti! Otomobil stokçularına soruşturma!

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başsavcılık araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik çalışma başlattı.

Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satış proforma belgelerini talep eden başsavcılık, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği'nden araç alım satım vekaletnamelerini isteyecek.

Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek.

Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indirimi sağlandığı araştırılacak.

ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokulup satışının yapılmasıyla devletin uğradığı zarar tespit edilecek. Bu konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi müdürlükleri zararın tespitine yönelik çalışma yapacak.

Soruşturma "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülecek.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma stok
Emrah, uğur getirecek

Emrah, uğur getirecek
Kendi klibini çekecek

Kendi klibini çekecek
Kendisiyle rakip

Kendisiyle rakip
Hayatları alabora olacak

Hayatları alabora olacak
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Bu kez tiyatro sahnesinde

Bu kez tiyatro sahnesinde
Melis'i tiye aldı

Melis'i tiye aldı
Şarkı heyecanı

Şarkı heyecanı
5 ayda 4'üncü şans

5 ayda 4'üncü şans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER