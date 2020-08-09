Bayburt'ta gençlerin bıçaklı kavgası ölümle bitti
Kaynak: AA
Bayburt'ta çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde A.Ö. (15) ile H.A.O. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, vücuduna bıçak darbesi alan H.A.O. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan H.A.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.Ö. ise gözaltına alındı.
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