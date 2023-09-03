Bayan Voleybol Milli Takım'ı provokasyonuna engel: 'İptal edildi' iddiası yalanlandı

DMM sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayan Voleybol Milli Takımı maçının Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacağı organizasyonun, Valilik tarafından iptal edildiğine dair dezenformasyon içeren haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

DMM'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Bayan Voleybol Milli Takımı maçının Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacağı organizasyon, Valilik tarafından iptal edildi." iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Talep edilen 7 alandan 6'sı için onay verilmiştir. Taksim Meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır.