'Bay Kemal'e 2. kaset kıyağı

Kılıçdaroğlu'nun 'çekil' teklifine 'hayır' diyen cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçime iki gün kala 'kaset kumpası' ile çekilmek zorunda kaldı.

2010'da merhum Deniz Baykal'ı 'kaset kumpası' ile devirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı yolunu açan FETÖ, dün de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına engel görülen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi aynı yöntemle yoldan çekti.

İnce, "Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Görüntüm yok, dekontlar sahte. 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyen alçaklar, seçimi kaybettiklerinde suçu bize atacak. Bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

İnce'yi adaylıktan çekilmeye götüren süreç, aday olmadan önce başladı. Adaylığını açıkladığında, "Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceği, ilk turda seçimi kazanmasına mani olacağı" iddiasıyla CHP medyası ve CHP adına sosyal medyada paylaşımlar yapan tanınmış isimler tarafından 'adaylıktan çekil' kampanyası başlatıldı.

CHP yönetimi bu aşamada İnce'yi muhatap almamayı tercih etti. Ancak anketler İnce'nin oylarının yükselişe geçtiğini göstermeye başlayınca, sosyal medyada CHP'lilerin yanısıra, FETÖ ve HDP'li hesaplar İnce'yi hedef alan paylaşımlar yaymaya başladı.

29 Mart'ta Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek kendisini ziyaret etmesi dönüm noktası oldu. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi' teklifini yaptı; İnce ise "Trollerinizi üzerimden çekin" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu görüşmeden ayrılırken, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz" sözleriyle teklifini yarım ağız ima etti.

İnce de buna karşılık, "Hoş geldiniz, güle güle" diyerek karşılık verdi.

Ancak aynı akşam bir CHP heyeti, ertesi gün de CHP'li eski bakan Fikri Sağlar da İnce'yi ziyaret ederek 'çekil' teklifini açıkça yaptı.

İnce, üç ziyarette de 'hayır' cevabı verdiğini açıkladı.

KRİTİK AN 'RET' CEVABI

Muharrem İnce aleyhine, "350 milyon dolar aldı" iddialarıyla sahte dekontlar, ayrıca hesabına milyonlarca dolar yatırıldığına dair sahte belgeler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bu iddiaların yayılmasında en çok FETÖ'cü ve PKK'lı paylaşımlar yapan hesapların etkili olması dikkat çekti.

Bu süreçte, CHP medyasında birçok köşe yazarının, İnce'ye "Kılıçdaroğlu lehine çekil" mektupları yazdı, çağrılar yaptı. Kimi yazarlar da İnce'yi sosyal medyada yayılan sözkonusu paylaşımlara dayanarak sorguladı, suçladı.

SAHTE GÖRÜNTÜ ETKİLİ

En son bir cinsel ilişki görüntüsü, Muharrem İnce'ye ait olduğu iddiasıyla internette dolaşıma sokuldu ve yine en çok FETÖ'cü, PKK'lı ve CHP'li paylaşımlar yapan hesaplar tarafından paylaşıldı, yayıldı.

Muharrem İnce, dün Memleket Partisi Genel Merkezi'ne giderek, parti yönetimi ve bazı milletvekili adaylarıyla görüştü. Ankara gazetecilerinin paylaşımlarına göre, bazı isimler 'çekilmesi', bazıları da 'mücadele etmesi' önerisinde bulundu.

İNCE: FETÖ'CÜLER YAPTI

İnce, dün saat 14:00'te bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı, ancak 'çekildiğini' duyurdu ve yaşadığı süreci anlatırken, Kılıçdaroğlu ile görüştüğü günlere işaret etti.

İnce, "Son 45 gündür gördüklerini, 45 yıllık siyasi hayatımda görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler... İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Bir yandan FETÖ, bir yandan PKK'lılar saldırıyorlar. Her gün bir iftira var. 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum" dedi.

'ÖZEL HAYAT' FETÖ'CÜLÜK

Polisi ve savcıları, sahte dekont ve görüntülerle ilgili işlem başlatmamakla, gazetecileri de sahtekarlığa karşı tepki vermemekle eleştiren İnce, CHP'li bazı gazetecileri ise 'sahte görüntüleri meşrulaştırmakla' suçladı. İnce, "Yazan gazeteciler de FETÖ'cülerin ortağı gibi yazıyor. Ne yazıyorlar, 'özel hayatın gizliliği...' Özel hayatın gizliliği diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Benim öyle bir görüntüm yok ki. Bu özel hayat falan değil, iftira" diye konuştu.

İnce, "gerçek ya da montaj fark etmez" diyerek kendisine itibar suikasti yapılmasını da eleştirdi.

DEVLETTE O PARA YOK

İnce şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor, geçiyor adam. Pazar günü bankadan 10 milyon TL havale yapıyorlar. Oğlumun üzerine 350 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Ya bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim."

ADAYLARINA OY İSTEDİ

Muharrem İnce, Pazar günü yapılacak seçimler için Memleket Partisi'nin mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirterek, "HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadet'li, Gelecek'li, DEVA'lı var. Bir de AKP var. Atatürkçülerin Meclis'te olması lazım" diyerek her evden partisine oy istedi.

BAYKAL'I HATIRLATTI

10 Mayıs 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında da cinsel ilişki kaseti yayınlanmış, Baykal'ın istifası üzerine, Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu önce 'aday olmayacağım' demesine rağmen, kurultayda aday olarak CHP Genel Başkanı seçilmişti.

YENİLGİLERİNE BENİ BAHANE EDEMEYECEKLER

Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıklarken son 45 günde gördüklerini 45 yıllık siyasi hayatında görmediğini söyledi.

İnce, adaylıktan çekilme gerekçesini de şöyle açıkladı: "Benim için 'saraya giden CHP'li, saraydan para aldı, çekilemez' diyen, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. 'Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim. Ama bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum."

CHP'Yİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ

İnce, açıklamasından sonra Genel Merkez'e girerken, bazı partililer ağladı, bazıları gazetecilere tepki gösterdi. Partililer, "O sandıkta CHP'yi gömeceğiz, CHP'yi" diye bağırdı.

İL BAŞKANI: ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİM

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, istifa etti. "FETÖ'cü, PKK'lı, ülkeye faydası olmayan insanların karalama çalışmalarını başardıklarını" dile getiren Toraman, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Toroman, "Yakışan da budur. Bu millete, vatana faydası olmayan kimler varsa Millet İttifakı'nda toplanmıştır. Bundan kaynaklı biz de doğru olan neyse onu yapma kararı aldık" dedi.