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"Bay Bay Kemal şimdiye kadar bu ülkeye ne yaptı?" Başkan Erdoğan: İstanbul'u çöpten çamurdan biz kur...
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04 Mayıs 2023 Perşembe 14:39:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 14:39:00

"Bay Bay Kemal şimdiye kadar bu ülkeye ne yaptı?" Başkan Erdoğan: İstanbul'u çöpten çamurdan biz kurtardık!

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Başkan Erdoğan, "CHP demek nedir; çöp, çukur, çamur ve susuzluk. İstanbul'u Ordulu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çukurdan, çamurdan ve susuzluktan biz kurtardık. Aynı şey burası için de geçerli." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletten alıyoruz

Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi, terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene Bay Bay Kemal, Meclis'te HDP ile neler görüştün, neler konuştun? Söyleyemez.

Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor

Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar

Cumhur İttifakı'ndan LGBT'ci olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci, diğerlerini saymıyorum zaten onlar da LGBT'ci. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz

CHP demek nedir; çöp, çukur, çamur ve susuzluk. İstanbul'u Ordulu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çukurdan, çamurdan ve susuzluktan biz kurtardık. Aynı şey burası için de geçerli

Birileri elindekini, avcundakini de alarak ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına göz dikiyor, biz Türkiye Yüzyılı ile daha büyük ve güçlü bir ülkenin hayalini kuruyoruz

Kürt kardeşlerimin dindar olanları var ama bunlarla (teröristlerle) mukayese edilmez. Ve bunlar Diyarbakır annelerinin evlatlarını dağlara kaçırdılar, onları taciz ettiler. Şimdi diyorum ki, gelin 14 Mayıs'ta hesaplaşalım.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan ordu miting
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