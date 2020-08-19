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19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:52:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:54:00

Batman'daki cinsel istismar davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan M.O. teslim oldu

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Batman'da 17 yaşındaki genç bir kıza cinsel istismarda bulunarak intihar etmesine yol açtığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan uzman çavuş M.O. teslim oldu

Batman'da 17 yaşındaki genç kıza yönelik istismar davasında şüpheli uzman çavuş M.O. ile ilgili tutuklama talep edildi.

Savcılıktan konu ile ilgili olarak,

Mağdur İ.E’nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli M.O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur' açıklaması yapıldı.

TESLİM OLDU

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Musa O. teslim oldu

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