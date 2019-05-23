23 Mayıs 2019 19:08 | Perşembe
Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi
170 ton kaçak petrol ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşiri ilçesi ile kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 170 ton kaçak petrol ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
(AA)
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