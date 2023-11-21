Batman yolcuları Amsterdam'a gidiyordu

Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara'da gerçek oluyordu.

Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, 'Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsu ile uyarıldı. Yolcular şoke oldu.

Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam'a hareket etti. Amsterdam'a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına alırken "Uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda" dedi.