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10 Aralık 2022 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 07:30:00

Batı'ya ittifak çağrısı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki pozitif rolüne işaret ederek, “Avrupa'nın sorunlarının çözümünde de rol oynayabiliriz. Ama önce terörle mücadelede gerçek müttefik olmalılar” dedi.

Terörle mücadelede Türkiye'nin yalnız bırakılmasını asla unutmayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli-açık destek veren, teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum 2022'nin açılışında konuştu. "Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum'un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum" diyen Başkan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha vurguladı.

ÖRNEK BİR DİPLOMASİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, dünya için çok ciddi insani, ekonomik ve politik maliyetler oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Krizin en başından itibaren savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Gerek şahsımın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı doğrudan görüşmelerle gerek ilgili kurumlarımızın temaslarıyla dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul süreci sahadaki gelişmelerle sekteye uğramış gibi görünse de halen kalıcı barış için en ideal müzakere zemini olma özelliğini koruyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti. Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkıyatının durması, Avrupa'dan Afrika'ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur."

PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME

Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin olacağını aktaran Erdoğan, tahıl koridorunu daha da güçlendirmek istediklerini söyledi. Başkan, Putin'in ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları göndermek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılmasının, Türkiye'nin girişimleri sayesinde mümkün olacağını ifade etti. Bu süreçte tüm dünyanın Türkiye'nin samimi ve gerçekçi gayretlerini takdir ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Görüldü ki Türkiye hakkaniyetli davranıyor, Türkiye istikrar getiriyor, Türkiye güven veriyor, Türkiye barış için çalışıyor, Türkiye krizin değil, çözümün safında duruyor. Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahip. Bunun için önce Avrupa'nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını, müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli-açık destek veren, teröristleri himaye eden, tarafı olan her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Açık konuşmak gerekirse yaptığımız onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi, beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız."

ZELENSKİ'DEN ESİR TAKASI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasındaki esir takasında yardımcı olduğunu ve bunun için çok minnettar olduklarını söyledi. Video konferansla foruma katılan Zelenski, şöyle devam etti: "Bu yılın temmuz ayından bu yana 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti. Gıda ürünlerimizi tüketen ülkeler de sosyal istikrarda bunu gördü. Bizim gücümüz budur; Ukrayna-Türkiye-BM ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz. Gıda krizi Türkiye'nin liderliğinde çözüldü."

MÜTTEFİKSİN AMA YUNAN ADALARINI SİLAHLANDIRIYORSUN

Başkan Erdoğan, ABD tarafından binlerce TIR silah, mühimmat, araç ve gerecin Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderildiğini belirterek şöyle devam etti: "NATO'da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarını, hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse kalkıp bize hesap soramaz. Aynı şekilde Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama adaları silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hâlâ bir F16 meselesini parasını verdiğimiz halde çözemedik."

Etiketler : Başkan Erdoğan ABD NATO
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