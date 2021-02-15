Batı'nın "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi" anlayışına Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına "'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
- Oya Eronat: CHP, içine HDP kaçmış bir partidir
- Koronayla mücadelede yeni dönem bugün başlıyor
- İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ yeni parti kurma hazırlığında
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'ya sert tepki
- Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan bir video paylaştı
- Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerini açıkladı!