Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'ya sert tepki

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15 Şubat 2021 Pazartesi 09:38:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 09:38:00

Batı'nın "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi" anlayışına Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına "'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu pkk terör örgütü batı
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