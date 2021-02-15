Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'ya sert tepki

Batı'nın "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi" anlayışına Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.