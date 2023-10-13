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Batı'da İsrail'e dur diyen biri var! İspanya AB'yi Gazze'de 'katliamı' durdurmaya çağırdı
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13 Ekim 2023 Cuma 21:51:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 21:51:00

Batı'da İsrail'e "dur" diyen biri var! İspanya AB'yi Gazze'de 'katliamı' durdurmaya çağırdı

Kaynak: AA

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İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliği'ni abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "katliam" yaşanmaması için İsrail'e "planlarını durdurmasını talep etmeye" çağırdı

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşananları "uluslararası toplumun görmezden gelemeyeceğini" ifade eden Diaz, "Avrupa Birliği (AB), İsrail'in katliama neden olan planlarını durdurmasını talep etmeli." değerlendirmesine yer verdi.

Diaz ayrıca, ülkesinin ve AB'nin "barış için acilen harekete geçmesi gerektiğini" kaydetti.

Daha önce de AB Komisyonunun Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını dondurma kararını, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir." sözleriyle eleştiren Diaz, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." demişti.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Yolanda Diaz ispanya gazze israil avrupa birliği
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