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Batı medyasının iki yüzlülüğü: İsrail'i eleştiren gazeteci işinden oldu
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09 Ekim 2023 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 18:28:00

Batı medyasının iki yüzlülüğü: İsrail'i eleştiren gazeteci işinden oldu

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İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik baskısını dile getiren Alman-Fransız kanalındaki gazetecinin işine son verildi.

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran Batı medyası son olarak İsrail'i eleştiren gazetecinin ifadelerinden sonra iş ilişkisine son verdi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI İSRAİL'İ ELEŞTİRMEK

Malcolm Ohanwe, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını anladığını ifade etti . İsrail'in sistematik olarak Filistinlilere karşı baskısına dikkat çekerek "Filistinlilerin dilleri sistematik olarak kesilirse, kendilerini kelimelerle nasıl savunacaklar?" ifadesini kullandı. Ardından Arte "gazetecilik anlayışımızla hiçbir ilgisi olmayan insanlık dışı açıklamalar" olarak nitleyerek mesafe koyduğunu söyledi. Gazeteciden ayrıca tüm Arte referanslarını X profilinden kaldırması istendi.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Olayın ardından gazeteci Ohanwe "Bu, Hamas terörüne, uluslararası hukuku ihlal eden İsrail işgaline karşı ve sivil halkın güvenliği için yapılan bir tartışmaydı." dedi. Ohanwe daha sonra X'te yaptığı paylaşımda; "Silahsız insanların soğukkanlılıkla öldürülmesi bir trajedidir. Devlet destekli olsa bile Filistin'de bu her zaman oluyor. Aşırı ve keyfi şiddetin eninde sonunda aynı tepkiyle karşılanmayacağına inanmak saflık olduğu kadar insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 560'a yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

Etiketler : Gazeteci İSRAİL Malcolm Ohanwe batı medyası
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