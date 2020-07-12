Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 25'e yükseldi.
Van Gölü’nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 5 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 6 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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