Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Van Gölü’nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 5 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 6 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

