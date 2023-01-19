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19 Ocak 2023 Perşembe 11:12:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 11:12:00

Başsavcılıktan Sinan Ateş cinayetiyle hakkında açıklama

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet savcısının değiştirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasına bakan Cumhuriyet savcısının değiştirilmediğini ve soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bir kısım haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"Soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesi kararlaştırıldığı" bildirilen açıklamada, evrakın getirildiği tarihte nöbetçi başsavcı vekilince yürütülen soruşturmanın koordinasyonunun, başsavcılığın iş bölümü çerçevesinde suç vasfı ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekiline verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir." bilgisi verildi.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı sinan ateş cinayet
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