İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, seçim provokatörlerine yönelik soruşturma başlatıldı.
03 Nisan 2024 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 16:07:00
Başsavcılık harekete geçti! Seçim provokatörlerine soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart seçimleriyle ilgili provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
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