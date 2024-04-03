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03 Nisan 2024 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 16:07:00

Başsavcılık harekete geçti! Seçim provokatörlerine soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart seçimleriyle ilgili provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, seçim provokatörlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Etiketler : istanbul başsavcılığı provokatif paylaşımlar sosyal medya soruşturma
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