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08 Kasım 2022 Salı 18:18:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 18:18:00

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası

Kaynak: TRT Haber

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Başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin kaderini, gizli oylama belirleyecek. Her iki madde için iki ayrı gizli oylama yapılacak. TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin doğrudan kabulü için en az 400 oy gerekiyor. Gözler partilerin tavrına çevrildi. İşte anayasada yol haritası...

Başörtüsü ve aile konusundaki anayasa değişiklik teklifinde yol haritası nasıl olacak?

Teklifin, gelecek hafta başında AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması ile süreç başlayacak.

Anayasa değişiklik teklifinde son sözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri söyleyecek.

GİZLİ OYLAMA İKİ TUR YAPILACAK

Genel Kurul'da, iki ayrı madde için iki tur oylama düzenlenecek. Milletvekilleri oylarını gizli kullanacak.

Maddeler ayrı ayrı oylanacak. Genel Kurul'da ikinci tur oylama belirleyici olacak.

Her iki madde için yapılan oylamada, 360 ve 399 arasında verilecek "evet" oyu, referandum kapısını açacak. 400 ve üzeri oy ise anayasa değişiklik teklifinin doğrudan kabulünü sağlayacak.

İKİNCİ TUR BELİRLEYİCİ OLACAK

İkinci turda, 360 kabul sayısını bulamayan madde tekliften düşecek. Eğer başörtüsünü anayasal güvenceye kavuşturan düzenleme 400 kabul oyu ile Genel Kurul'dan geçerse referanduma gerek kalmadan Anayasa değişikliği sağlanmış olacak. Ailenin korunmasını öngören madde, 360 kabul oyu sayısında kalırsa referandum yolu açılacak.

Muhalefetin tavrı bu anlamda önem kazanıyor. CHP ve İyi Parti'den benzer bir açıklama geldi; her iki parti de temel hak ve özgürlüklerin oylanamayacağı görüşünde. Muhalefetin oylamada yer alıp almayacağı partilerin yetkili kurullarında ele alınacak.

Etiketler : genel kurul Başörtüsü yol haritası
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