Başkan Erdoğan: Anayasa değişikliğinde son sözü milli irade söyleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabasındayız

Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a kadar dünyanın birçok yerinde insan hak ve hürriyetini hiçe sayan ağır ihlallere yenileri ekleniyor

Salgının etkisiyle yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı özellikle Batı toplumlarında korkunç boyutlara ulaştı

Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren kimi ülkeler, bu hak ihlalleri karşısında derin bir suskunluk içerisinde

Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür

Türkiye'nin bölücü örgütün uzantılarına karşı mücadelesine şimdiye kadar şaşı bakanların bundan sonra hatalarının farkına varacaklarına inanıyorum

Kırmızı bültenle aranan teröristler Avrupa'nın göbeğinde temsilciliklerimize saldırabiliyor. Bazı ülkeler haydutların sığınağına dönüştü

Çatışma bölgelerinden kaçan 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açtık

(Suriye'de) Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür

(Sığınmacıların dönüşü) Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır

(Paris'teki şiddet eylemleri) İyi terörist-kötü terörist ayrımının yanlışlığını gösteren olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını umuyorum

Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu hayata geçirerek, milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda krizi çözümüne katkı sağlıyoruz

Rusya-Ukrayna savaşında yaralılar için de bir koridor açılmasına biz varız

Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayriinsani, gayri İslami buluyoruz.

(Afganistan'da) Kızlar eğitim öğretimini almalıdır. Onlara mani bir şeyi kimse İslam'la bize tanımlamasın, anlatmasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor

(Anayasa değişikliği teklifi) Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek hem 200 yıllık yönetim tartışmalarına nokta koyduk, hem de yürütmedeki çift başlılığa son verdik