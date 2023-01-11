VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi
ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yüzlerce uçuş aksadı
Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama
İki milletvekili için hazırlık komisyonu kuruldu!
Başkan Erdoğan: Anayasa değişikliğinde son sözü milli irade söyleyecek
"Bağlılık Hasan" filmi "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti
RTÜK'ten HALK TV'ye "manipülasyon" cezası
TOKİ Başkanı Bulut: 2 Ocak'ta başlayan Ankara'daki kuralarda bugüne kadar 14 bin 854 hak sahibi beli...
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Pasaport harcını 2022'de yatırarak 2023'e randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim
Bakan Nebati duyurdu: İşverene EYT desteği belli oldu
ABD, 2023 petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Hayat pahalılığı krizi kısa vadede, iklim krizine karşı başarısızlık da uzun vadede en büyük küresel...
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de havalimanlarımızda 182,3 milyon yolcumuzu ağırladık
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
ABD Kongresinin Türkiye raporunda kritik 2023 güncellemesi
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti bütün boyutlarıyla soruşturuluyor
TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haddini aştı!
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
Cumhuriyet'in 100. yılında sporda önemli organizasyonlar Türkiye'de
11 Ocak 2023 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 15:20:00

"Başörtüsüne son sözü millet verir" Başkan Erdoğan: Meclis üzerine düşeni yapmazsa millet karar verir

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "(Anayasa değişikliği teklifi) Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabasındayız

Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a kadar dünyanın birçok yerinde insan hak ve hürriyetini hiçe sayan ağır ihlallere yenileri ekleniyor

Salgının etkisiyle yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı özellikle Batı toplumlarında korkunç boyutlara ulaştı

Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren kimi ülkeler, bu hak ihlalleri karşısında derin bir suskunluk içerisinde

Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür

Türkiye'nin bölücü örgütün uzantılarına karşı mücadelesine şimdiye kadar şaşı bakanların bundan sonra hatalarının farkına varacaklarına inanıyorum

Kırmızı bültenle aranan teröristler Avrupa'nın göbeğinde temsilciliklerimize saldırabiliyor. Bazı ülkeler haydutların sığınağına dönüştü

Çatışma bölgelerinden kaçan 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açtık

(Suriye'de) Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür

(Sığınmacıların dönüşü) Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır

(Paris'teki şiddet eylemleri) İyi terörist-kötü terörist ayrımının yanlışlığını gösteren olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını umuyorum

Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu hayata geçirerek, milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda krizi çözümüne katkı sağlıyoruz

Rusya-Ukrayna savaşında yaralılar için de bir koridor açılmasına biz varız

Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayriinsani, gayri İslami buluyoruz.

(Afganistan'da) Kızlar eğitim öğretimini almalıdır. Onlara mani bir şeyi kimse İslam'la bize tanımlamasın, anlatmasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor

(Anayasa değişikliği teklifi) Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek hem 200 yıllık yönetim tartışmalarına nokta koyduk, hem de yürütmedeki çift başlılığa son verdik

Etiketler : recep tayyip erdoğan uluslararası ombudsmanlık konferansı cumhurbaşkanlığı külliyesi
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!
Japon Şafak!

Japon Şafak!
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX