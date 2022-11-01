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01 Kasım 2022 Salı 12:36:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 12:36:00

Başörtüsü teklifinde sona gelindi... Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak

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Anayasa değişikliği için gözler yarınki AK Parti grup toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan, grup toplantısında detayları paylaşacak. Sonrasında teklif Meclis'e sunulacak. AK Parti, muhalefet turuna çıkarak uzlaşma arayacak.

Anayasa değişikliği için geri sayım başladı. Başörtüsüne anayasal güvence amaçlayan teklif bu hafta Meclis'e sunulacak.

Teklifin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklayacak.

Teklif, AK Parti'de imzaya açıldıktan sonra muhalefetin desteği için de görüşmelere başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerin de desteğiyle değişikliğin Meclis'ten geçmesini beklediklerini söyledi.

MUHALEFETİN DE DESTEĞİ ARANACAK

Başörtüsüyle ilgili düzenleme tüm partilerin gündeminde.

CHP daha önce bu konuda yasa teklifi sunmuştu. Bu nedenle AK Parti'nin anayasa değişikliğine yönelik tavrı önemli..

6'lı masanın Meclis'te temsil edilen 5 partisi, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva ve Demokrat Parti de ortak tavır belirleyebilir.

İKİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklifle, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. Böylece "Başörtüsünün temel bir hak olarak kullanılması" garanti altına alınacak.

AİLE KURUMUNU ZEDELEYECEK GİRİŞİMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ayrıca aile tanımı da değişecek. "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" ifadesine yer verilerek, aile kurumunu zedeleyecek girişimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor

Etiketler : Anayasa değişikliği 24 ve 41'inci maddelerin Evlilik birliği kadın ve erkek CHP
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