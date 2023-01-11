11 Ocak 2023 Çarşamba 12:54:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 12:54:00
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Kaynak: AA
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AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacağını bildirdi
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacağını bildirdi
Ayrıntılar geliyor...
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