Başörtülü kadına çirkin saldırı

Görüntülerde devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın skandal sözlerle saldırıyor. Onlarca vatandaşın içinde provokatör kadın, “Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş” ifadelerini kullanıyor. Aralarında başörtülü kadınların da bulunduğu onlarca vatandaşın yaşananlara tepkisiz kalması da dikkat çekti. Saldırıya uğrayan başörtülü kadın çektiği videoda, suç duyurusunda bulunacağını söylediği net bir şekilde duyuluyor. Provokatör kadının nefret kustuğu anlar günün en çok paylaşım alan videoları arasına girerken sosyal medyada vatandaşlar, savcılık ve emniyette harekete geçme çağrısı yaptı.