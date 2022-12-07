VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Bakan Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
"Sabrımızı sınamayın"
Yıldızlar geçidi
2023'e hazırlık
Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı
"Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak"
Enfeksiyonlara karşı okullarda "maske" önerisi
Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi
ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
BM Genel Sekreteri Guterres: Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz
Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yılda yüzde 80 arttı
6'lı masanın anayasa önerisi... "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır"
Çin'den Japonya'ya 'iş birliği arayan partner olalım' çağrısı
ABD'nin eğittiği sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi
Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktaracak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Tiyatro mutluluğu
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı
Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Benzin ve motorine dev indirim
İstanbul'daki "Tinder" dolandırıcılığında ikinci perde!
ABD'nin F-16 satışında flaş gelişme! O maddeler çıkarıldı
Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 09:21:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 09:21:00

Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 433 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 59 kilo 400 gram eroin, 32 kilo 200 gram esrar, 905 gram kokain, 556 gram metamfetamin, 37 gram skunk, 20 gram bonzai, 36 bin 418 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 433 zanlıdan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : ankara uyuşturucu operasyon
Yıllar teğet geçti

Yıllar teğet geçti
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'
Yeniden bir arada

Yeniden bir arada
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Doğum gününde ifşa

Doğum gününde ifşa
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Venedik ‘Destan'ı

Venedik ‘Destan'ı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX