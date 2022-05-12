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12 Mayıs 2022 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:49:00

Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti

Kaynak: AA

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Başkente içme suyu sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 41'i geçtiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kuraklığın başkenti besleyen barajları da etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesin yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu ve 9 Mayıs tarihi itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 41,87, aktif doluluk oranının ise yüzde 29,79 olduğu bilgisini verdi.

Barajlarda geçen yıl 527 milyon 258 bin metreküp olan su hacminin, bu yıl 663 milyon 406 bin metreküpe ulaştığını aktaran Öztürk, geçen yıla göre barajlarda 136 milyon 148 bin metreküp fazla su hacmi bulunduğunu belirtti. Öztürk, Ankara'ya verilen toplam su miktarının ise 1 milyon 400 bin metreküp civarında seyrettiğini bildirdi.

"Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli"

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Su hacmindeki 136 milyon metreküplük artış bizleri asla rahatlığa itmemeli. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Su tasarrufu konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz dikkati göstermeye devam edeceğiz. Tasarruf konusunda maksimum gayreti göstermemiz gerekiyor. Lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım."

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Erdoğan Öztürk
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