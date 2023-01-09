VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir duyurdu: Bayram sonrası seçime gidilebilir
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü
Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi
Türkiye'de ilk kez üretilecek
Başkan Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: 2023 müjdelerle dolu bir sene olacak
TBMM Başkanı Şentop: Terörizmle mücadelede hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirl...
ABD'ye ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak
İstanbul'da dehşet evi! 2 kadın ölü, 1 erkek yaralı bulundu
Bingöl'de JAK timi Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı
Van'da jandarma, terörün finans kaynağı uyuşturucuya geçit vermiyor
Fransa Adalet Bakanı'ndan Müslümanlara yönelik "ayrımcı" ifadeleri nedeniyle Fransız yazara tepki
Bulgaristan, PP'nin de hükümeti kuramamasıyla erken seçime bir adım daha yaklaştı
Avusturya'da farklı etnik köken ve mezhepten Müslümanlar, "ortak takvime" göre ibadet edecek
Togg, dünyada bir ilk olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını CES'te tanıttı
Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor
Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapa...
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar
Rusya ve Fransa'nın Afrika rekabeti
"Sevgiyi öğreten adam": Cemal Süreya
Başarılı iş insanı Ramazan Burak Telli kimdir?
Başkan Erdoğan'dan video mesaj
09 Ocak 2023 Pazartesi 15:03:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 15:03:00

Başkentte toplu taşıma ücretine zam

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

ABB'den yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatının 2019'un Nisan ayında 1,67 lira iken 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde binden fazla arttığı belirtildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022'nin Kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu zararın aylarca vatandaşlar için ABB bütçesinden sübvanse edildiği, ancak maliyet yükünün ve vergilerin günden güne arttığı belirtildi.

Yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurulduğu, bu konunun, yüzde 84 ile en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip belediye olması nedeniyle en fazla ABB'yi etkilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradır. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, üzülerek belirtiyoruz ki tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir. Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ'a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO'nun, faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir."

Etiketler : ABB EGO Genel Müdürlüğü CNG
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuştu
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte

Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Şanslı dönüş

Şanslı dönüş
Başrolsüz gala

Başrolsüz gala
Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek

Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek
“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX