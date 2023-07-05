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Başkentte temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama
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05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:56:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:56:00

Başkentte temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama

Kaynak: AA

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, temizlik ve hijyen ürünleri üretimi yapan iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Güleryüz Sanayi Sitesi 1329'uncu caddede faaliyet gösteren temizlik ve hijyen üretimi yapan bir iş yerinde, saat 10.20'de çamaşır suyu üretiminde kullanılan ham maddenin boşaltımı sırasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında boşaltım işlemi yapan tanker şoförü Vedat Türkay'ın vücudunda kimyasal madde kaynaklı yanık oluştu.

Sağlık ekiplerince Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkay'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Beni buradaki kayıp ilgilendirmiyor"

İş yeri yöneticisi Necati Kandemir, AA muhabirine, tanker şoförünün, iş yerinin bahçe bölümündeki tanklara ham madde boşaltımı yaptığı sırada patlamanın meydana geldiğini, büyük bir gürültünün de yaşandığını söyledi.

Kandemir, "Şoförün, doldurduğu kapları kontrol etmesi lazım. Zannedersem kontrol etmedi. Onun içinde de zannedersem tepkimeye girecek bir madde vardı. O şekilde üzücü bir patlama oldu. Şu anda sadece tanker şoförü yaralı. Beni buradaki kayıp ilgilendirmiyor, tanker şoförünün iyileşmesi ilgilendiriyor." diye konuştu.

Etiketler : İvedik Organize Sanayi Bölgesi Necati Kandemir AFAD
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