Başkentte FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinden bir ekip, Altındağ ilçesinde devriye görevi sırada bir şahıstan şüphelendi.
Polisin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptığı şüpheli H.Ç'nin, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edildi.
Şüpheli, Altındağ İnfaz Büro Amirliğine teslim edildi.
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